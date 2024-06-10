В Британии призвали сдавать кровь после масштабной кибератаки на больницы

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) обратилась с призывом сдать кровь для больниц из-за разрушительной кибератаки на прошлой неделе, которая привела к отмене ряда плановых операций.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Как заявили в NHS, из-за кибератаки было нарушено функционирование ряда больниц Лондона, а также служб первичной медицинской помощи.

Она призвала всех доноров с первой положительной и первой отрицательной группой крови записаться на прием в один из 25 донорских центров в Лондоне, чтобы больницы имели достаточно донорской крови для операций.

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Призыв также объяснили майскими праздниками, когда количество доноров традиционно меньше.

Первая отрицательная группа крови известна как универсальная донорская группа крови, поскольку ее можно переливать людям со всеми другими группами. А первая положительная – самая распространенная группа крови, которую можно переливать любому с положительным резусом.

Хакерская атака на прошлой неделе была направлена на британскую компанию Synnovis и привела к отмене ряда больничных процедур, а также значительно повлияла на предоставление врачебных услуг, в частности переливания крови.

Считается, что за атакой стоит российская группа киберпреступников Qilin.

Ранее британские СМИ сообщили о взломе базы данных с личной информацией британских военнослужащих, которой пользовалась система начисления заработной платы Минобороны.