В Британии призвали сдавать кровь после масштабной кибератаки на больницы
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) обратилась с призывом сдать кровь для больниц из-за разрушительной кибератаки на прошлой неделе, которая привела к отмене ряда плановых операций.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
Как заявили в NHS, из-за кибератаки было нарушено функционирование ряда больниц Лондона, а также служб первичной медицинской помощи.
Она призвала всех доноров с первой положительной и первой отрицательной группой крови записаться на прием в один из 25 донорских центров в Лондоне, чтобы больницы имели достаточно донорской крови для операций.
Призыв также объяснили майскими праздниками, когда количество доноров традиционно меньше.
Первая отрицательная группа крови известна как универсальная донорская группа крови, поскольку ее можно переливать людям со всеми другими группами. А первая положительная – самая распространенная группа крови, которую можно переливать любому с положительным резусом.
Хакерская атака на прошлой неделе была направлена на британскую компанию Synnovis и привела к отмене ряда больничных процедур, а также значительно повлияла на предоставление врачебных услуг, в частности переливания крови.
Считается, что за атакой стоит российская группа киберпреступников Qilin.
Ранее британские СМИ сообщили о взломе базы данных с личной информацией британских военнослужащих, которой пользовалась система начисления заработной платы Минобороны.