У Латвії не виявили прямих спроб РФ втрутитись в євровибори

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії не виявила прямих спроб Росії або інших країн втрутитися у вибори в Європарламент та вплинути на їхні результати в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

У відомстві заявили, що голосування в Латвії пройшло спокійно, а спроб незаконно вплинути на результати виборів у країні не виявили.

Водночас СДБ встановила 39 так званих сигналів про можливі порушення у зв'язку з виборами в Латвії.

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При цьому в її розпорядженні немає інформації про можливе втручання у голосування виборців, зокрема – можливі випадки підкупу.

Відомство зазначило, що воно виявило здебільшого незначні порушення встановленої виборчої процедури, що СДБ зафіксувала й на попередніх виборах до Європарламенту 2019 року.

Раніше повідомляли, що у Латвії, за неофіційною інформацією, лідерами виборів до Європарламенту стали керівна партія "Нова єдність" та опозиційне "Національне об'єднання": кожна з політичних сил може отримати по два мандати.

У Латвії голосування пройшло в суботу, тоді як більшість країн ЄС обирали євродепутатів у неділю.

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