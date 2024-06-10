В Латвии не обнаружили прямых попыток РФ вмешаться в евровыборы

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии не обнаружила прямых попыток России или других стран вмешаться в выборы в Европарламент и повлиять на их результаты в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

В ведомстве заявили, что выборы в Латвии прошли спокойно, а попыток незаконно повлиять на их результаты в стране не обнаружили.

В то же время СГБ установила 39 так называемых сигналов о возможных нарушениях в связи с выборами в Латвии.

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При этом в ее распоряжении нет информации о возможном вмешательстве в голосование избирателей, в частности – возможных случаях подкупа.

Ведомство отметило, что оно выявило в основном незначительные нарушения установленной избирательной процедуры, что СДБ зафиксировало и на предыдущих выборах в Европарламент 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Латвии, по неофициальной информации, лидерами выборов в Европарламент стали правящая партия "Новое единство" и оппозиционное "Национальное объединение": каждая из политических сил может получить по два мандата.

В Латвии голосование прошло в субботу, тогда как большинство стран ЕС выбирают евродепутатов в воскресенье.

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