В немецком Лимбурге на референдуме поддержали скручивание шеи голубям

Большинство жителей города Лимбург-ан-дер-Лан, что в немецкой федеральной земле Гессен, на референдуме поддержали скручивание шеи части голубей, которые развелись в населенном пункте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

На референдуме, который состоялся одновременно с выборами в Европейский парламент 9 июня, решалось, нужно ли поддержать решение городского совета об убийстве части голубей.

Согласно результатам, 53,45% проголосовавших поддержали метод и решение властей Лимбурга. В голосовании приняли участие более 7500 избирателей, что превышает минимальный порог явки в 25%, после которой референдум считается действительным.

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"Мы не могли предсказать сегодняшний результат. Граждане воспользовались своим правом и решили, что птиц должен уничтожать сокольничий", – прокомментировал результаты голосования мэр Мариус Хан.

Накануне голосования зоозащитники выразили уверенность, что жители Лимбурга "примут решение в пользу этически правильного решения и, таким образом, против жестокого убийства голубей путем скручивания шеи".

Одобренный властями Лимбурга еще в прошлом году план предусматривал, что городских голубей будут заманивать в ловушку с едой, откуда они уже не смогут убежать. Там им будет скручивать шею специально назначенный работник.

Но тогда этот шаг вызвал возмущение зоозащитных организаций, и власти решили вынести вопрос на референдум.