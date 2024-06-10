У Греції попередили про кількаденну теплову хвилю і ризики пожеж

Міністр цивільного захисту Греції Василіс Кікіліас заявив, що з вівторка, 11 червня, на країну чекає триденна теплова хвиля, під час якої температура становитиме понад 40 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як заявив Кікіліас журналістам, пік спеки в Греції припаде на середу й четвер. У зв’язку з цим попередження про пожежну небезпеку в країні буде оголошене на "дуже високому" рівні – чотири бали за п'ятибальною шкалою.

"Це буде дуже складний пожежний сезон", – сказав грецький урядовець.

Реклама:

Як нагадує AFP, уже в червні в Греції щодня спалахували десятки лісових пожеж, а пожежну небезпеку оголошували ще у квітні.

Грецькі метеорологи попереджали, що цього тижня температура може сягнути 43 градусів за Цельсієм, хоча на вихідних вона спаде.

До того ж, Греція зафіксувала рекордну середню температуру взимку в 11,8 градуса за Цельсієм, а у квітні температура була вищою за норму.

Лісові пожежі – які пов'язують з глобальним потеплінням і низьким рівнем опадів в окремих регіонах – спалахували й в інших європейських країнах, наприклад Польщі.