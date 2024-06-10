В Греции предупредили о многодневной тепловой волне и рисках пожаров

Министр гражданской защиты Греции Василис Кикилиас заявил, что со вторника, 11 июня, страну ждет трехдневная тепловая волна, во время которой температура составит более 40 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Как заявил Кикилиас журналистам, пик жары в Греции придется на среду и четверг. В связи с этим предупреждение о пожарной опасности в стране будет объявлено на "очень высоком" уровне – четыре балла по пятибалльной шкале.

"Это будет очень сложный пожарный сезон", – сказал греческий чиновник.

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Как напоминает AFP, уже в июне в Греции ежедневно вспыхивали десятки лесных пожаров, а пожарную опасность объявляли еще в апреле.

Греческие метеорологи предупреждали, что на этой неделе температура может достичь 43 градусов по Цельсию, хотя на выходных она спадет.

К тому же, Греция зафиксировала рекордную среднюю температуру зимой в 11,8 градуса по Цельсию, а в апреле температура была выше нормы.

Лесные пожары – которые связывают с глобальным потеплением и низким уровнем осадков в отдельных регионах – вспыхивали и в других европейских странах, например Польше.