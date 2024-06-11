У Європарламент обрали угорку з України зі специфічними спогадами про Закарпаття

В Угорщині на виборах до Європарламенту від опозиційної новоствореної партії "Тиса" перемогла уродженка закарпатського міста Берегово Габріела Держені.

Про це дізналася "Європейська правда", з'ясувавши деталі українського минулого обраної євродепутатки.

Габріела Держені народилася в Берегові у 1977 році, де жила перші 10 років життя, після чого переїхала в Угорщину. До 2021 тривалий час працювала в структурах Єврокомісії.

Габріела Держені

Її публічних заяв про Україну знайти не вдалося. Утім, під час кампанії вона закрила старі дописи на своїй Facebook-сторінці після того, як проурядові пропагандистські медіа почали поширювати зманіпульовані повідомлення, засновані на її старих повідомленнях.

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В 2022 році у інтерв’ю виданню угорської меншини закарпаття Kárpátaljai Hírmondó, яке є у розпорядженні "Європейської правди", Держені розповіла про дитячі роки, які вона провела у Берегові.

Розповідаючи про перші три роки навчання у школі, вона згадала про "незручну коричневу форму, носіння зірки жовтеняти та відмову приймати будь-що з Угорщини – наприклад, обгортковий папір". Вона також розповіла, що у школі вивчали угорську мову, але російська була обов'язковою.

"Ми багато подорожували в цьому районі, а також збиралися з родиною та друзями, як з угорцями, так і з росіянами та українцями. Загалом, я пам'ятаю свої роки там як сповнені любові та веселощів, завжди була їжа, теплий одяг, ми могли купити машину, і дорослі завжди з усім давали раду", – пригадує Держені.

Вона переїхала до Угорщини з матір'ю навесні 1987 року після смерті батька у попередньому році, хоча підтримувала зв'язок з Береговим і у дорослому віці.

Держені має диплом юриста. Вона працювала в Міністерстві охорони навколишнього середовища, коли були у розпалі переговори про вступ Угорщини в ЄС. У 2003 році пройшла тримісячне стажування в Брюсселі, в Генеральному директораті Єврокомісії з питань довкілля, після чого була зарахована там на роботу на початку 2005 року.

У 2021 році повернулась в Угорщину, де Держені нині займається письменництвом. Вона є авторкою короткої прози та книги "Вільна після Брюсселя".

Нагадаємо, партія угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" досягла найгіршого результату в історії на виборах до Європарламенту на тлі появи в угорській політиці новачка Петера Мадяра.

Детальніше про те, хто такий Петер Мадяр, читайте у статті: Альтернатива для Угорщини. Як Петер Мадяр став загрозою для Орбана та чого чекати Україні