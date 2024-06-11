В Украине заработал цех Rheinmetall по ремонту и производству бронетехники
Новости — Вторник, 11 июня 2024, 09:56 —
В Украине начал работу первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия "Украинской оборонной промышленности" и мирового оборонного гиганта Rheinmetall.
Об этом сообщило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, пишет "Европейская правда".
Главное назначение новой площадки – ремонт и производство военной техники немецких образцов.
Это ускорит восстановление боевых машин и возвращение их на передовую, а впоследствии позволит производить новую технику для Сил безопасности и обороны Украины силами украинских оружейников.
На совместной производственной площадке работают украинские специалисты, а технический надзор осуществляют представители немецкого партнера.
Немецко-украинское ООО "RHEINMETALL UDI" было зарегистрировано 18 октября 2023 года в Украине.
В Rheinmetall ранее раскрыли, что предприятие будет базироваться в Киеве и будет заниматься сервисом и техническим обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военных транспортных средств.