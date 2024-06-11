В Украине заработал цех Rheinmetall по ремонту и производству бронетехники 

В Украине начал работу первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия "Украинской оборонной промышленности" и мирового оборонного гиганта Rheinmetall.

Об этом сообщило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, пишет "Европейская правда".

Главное назначение новой площадки – ремонт и производство военной техники немецких образцов.

фото с сайта Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности

Это ускорит восстановление боевых машин и возвращение их на передовую, а впоследствии позволит производить новую технику для Сил безопасности и обороны Украины силами украинских оружейников.

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На совместной производственной площадке работают украинские специалисты, а технический надзор осуществляют представители немецкого партнера.

Немецко-украинское ООО "RHEINMETALL UDI" было зарегистрировано 18 октября 2023 года в Украине.

В Rheinmetall ранее раскрыли, что предприятие будет базироваться в Киеве и будет заниматься сервисом и техническим обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военных транспортных средств.