У Норвегії зросла підтримка потенційного членства у ЄС, але ця група залишається у меншості

У Норвегії за останні кілька років суттєво зросла підтримка потенційного вступу до ЄС, проте ця група складає лише чверть опитаних.

Як повідомляє "Європейська правда", про такі результати повідомила соціологічна організація Fafo, яка проводить у Норвегії таке опитування з 2016 року.

Останнє опитування 2024 року засвідчило, що потенційний вступ до ЄС підтримали би 25% респондентів. Це суттєве зростання, порівняно з 13% у 2016 році і 14% у 2019 році.

Частка тих, хто не хоче вступу Норвегії у ЄС, але хоче надалі залишатися у Європейській економічній зоні, скоротилася – з понад 60% у 2016 і 2019 році до 39% в опитуванні 2024 року.

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Частка респондентів, які не хочуть вступу Норвегії у ЄС і не хочуть залишатися у Європейській економічній зоні, усі роки залишається майже незмінною і становить 20%.

В останньому опитуванні помітно зросла частка респондентів, які не можуть визначитися з відповіддю щодо цих питань, це 16%.

Найбільш "євроскептичною" категорією виявилися наймолодші респонденти. Серед 18-24-річних вступ Норвегії до ЄС підтримали би лише 9%.

Для дослідження опитали репрезентативну вибірку з 1003 респондентів, збір даних проводився 16-27 травня.

Нещодавнє опитування в Угорщині засвідчило, що більшість населення країни підтримує членство Угорщини у ЄС, попри заяви влади, що Будапешт "перебуває у стані війни" з Брюсселем.

Останнє опитування Eurobarometer показало, що абсолютна більшість жителів ЄС хочуть глибшої співпраці в оборонній сфері на рівні Євросоюзу.