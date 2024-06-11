В Норвегии выросла поддержка потенциального членства в ЕС, но эта группа остается в меньшинстве

В Норвегии за последние несколько лет существенно выросла поддержка потенциального вступления в ЕС, однако эта группа составляет лишь четверть опрошенных.

Как сообщает "Европейская правда", о таких результатах сообщила социологическая организация Fafo, которая проводит в Норвегии такой опрос с 2016 года.

Последний опрос 2024 года показал, что потенциальное вступление в ЕС поддержали бы 25% респондентов. Это существенный рост по сравнению с 13% в 2016 году и 14% в 2019 году.

Доля тех, кто не хочет вступления Норвегии в ЕС, но хочет в дальнейшем оставаться в Европейской экономической зоне, сократилась – с более 60% в 2016 и 2019 году до 39% в опросе 2024 года.

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Доля респондентов, которые не хотят вступления Норвегии в ЕС и не хотят оставаться в Европейской экономической зоне, все годы остается почти неизменной и составляет 20%.

В последнем опросе заметно выросла доля респондентов, которые не могут определиться с ответом по этим вопросам, это 16%.

Наиболее "евроскептической" категорией оказались самые молодые респонденты. Среди 18-24-летних вступление Норвегии в ЕС поддержали бы только 9%.

Для исследования опросили репрезентативную выборку из 1003 респондентов, сбор данных проводился 16-27 мая.

Недавний опрос в Венгрии показал, что большинство населения страны поддерживает членство Венгрии в ЕС, несмотря на заявления властей, что Будапешт "находится в состоянии войны" с Брюсселем.

Последний опрос Eurobarometer показал, что абсолютное большинство жителей ЕС хотят более глубокого сотрудничества в оборонной сфере на уровне Евросоюза.