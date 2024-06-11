Зеленський очікує відкриття переговорів про вступ до ЄС у червні: "Всі передумови реалізовані"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на затвердження переговорної рамки України і відкриття перемовин про членство в ЄС до кінця червня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у промові на відкритті третьої конференції з відбудови України у Берліні.

Зеленський зазначив, що Україна вже виконала все, що було потрібно для фактичного відкриття переговорів.

"Всі передумови реалізовані. Цей червень має стати часом, коли буде затверджена переговорна рамка і розпочаті перемовини. Чому це потрібно? Бо це виконання обіцянок, які дає Європа, і це доказ того, що Європу не зламати ані тиском, ані штучними сумнівами чи маніпуляціями", – сказав він.

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Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив про попередні плани щодо проведення міжурядової конференції, яку вважають початком вступних переговорів до ЄС, 25 червня у Люксембурзі.

7 червня Єврокомісія підтвердила, що надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС.

Водночас, за даними ЗМІ, постійні представники країн-членів Європейського Союзу знову не змогли ухвалити рішення щодо рекомендацій Європейської комісії розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною, оскільки Угорщина виступила із запереченнями.