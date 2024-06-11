Зеленский ожидает открытия переговоров о вступлении в ЕС в июне: "Все условия реализованы"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на утверждение переговорной рамки Украины и открытие переговоров о членстве в ЕС до конца июня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в речи на открытии третьей конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Зеленский отметил, что Украина уже выполнила все, что было нужно для фактического открытия переговоров.

"Все условия реализованы. Этот июнь должен стать временем, когда будет утверждена переговорная рамка и начаты переговоры. Почему это нужно? Потому что это выполнение обещаний, которые дает Европа, и это доказательство того, что Европу не сломить ни давлением, ни искусственными сомнениями или манипуляциями", – сказал он.

Реклама:

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о предварительных планах по проведению межправительственной конференции, которую считают началом вступительных переговоров в ЕС, 25 июня в Люксембурге.

7 июня Еврокомиссия подтвердила, что предоставила положительную устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении ЕС.

В то же время, по данным СМИ, постоянные представители стран-членов Европейского Союза снова не смогли принять решение относительно рекомендаций Европейской комиссии начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной, поскольку Венгрия выступила с возражениями.