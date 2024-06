ЗМІ: В ЄС відклали обговорення щодо початку переговорів про вступ України

Заплановане на середу, 12 червня, обговорення послами ЄС схвалення переговорних рамок для України і Молдови перенесли.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

За його інформацією, обговорення було перенесене на наступний тиждень, причину відтермінування він не уточнив.

"Мета все ще полягає в тому, щоб офіційно розпочати переговори про вступ з цими країнами наприкінці червня, але час збігає", – попередив Джозвяк.

