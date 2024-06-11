СМИ: В ЕС отложили обсуждение начала переговоров о вступлении Украины

Запланированное на среду, 12 июня, обсуждение послами ЕС одобрения переговорных рамок для Украины и Молдовы перенесли.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По его информации, обсуждение было перенесено на следующую неделю, причину отсрочки он не уточнил.

"Цель все еще заключается в том, чтобы официально начать переговоры о вступлении с этими странами в конце июня, но время истекает", – предупредил Джозвяк.

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the discussion among 🇪🇺 ambassadors tomorrow on the negotiation frameworks for 🇺🇦🇲🇩have been postponed till next week. aim is still to officially launch accession talks with the pair at the end of June but ⌛️... — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 11, 2024

7 июня Еврокомиссия подтвердила, что предоставила положительную устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении ЕС.

Однако свое одобрение теперь должны предоставить постоянные представители стран-членов ЕС. Только при согласии всех государств Евросоюза переговоры о вступлении могут реально стартовать.

По данным СМИ, постоянные представители стран-членов Европейского Союза 7 июня снова не смогли принять решение относительно рекомендаций Европейской комиссии начать переговоры, поскольку Венгрия выступила с возражениями.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 июня в Берлине подтвердила, что Украина выполнила все необходимые шаги для начала переговоров о вступлении до конца этого месяца.