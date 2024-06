СМИ: В ЕС отложили обсуждение начала переговоров о вступлении Украины

Запланированное на среду, 12 июня, обсуждение послами ЕС одобрения переговорных рамок для Украины и Молдовы перенесли.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По его информации, обсуждение было перенесено на следующую неделю, причину отсрочки он не уточнил.

"Цель все еще заключается в том, чтобы официально начать переговоры о вступлении с этими странами в конце июня, но время истекает", – предупредил Джозвяк.

Реклама:

the discussion among 🇪🇺 ambassadors tomorrow on the negotiation frameworks for 🇺🇦🇲🇩have been postponed till next week. aim is still to officially launch accession talks with the pair at the end of June but ⌛️...