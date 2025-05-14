Сибіга скоординував зусилля щодо "мирного процесу" з генсеком НАТО

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в середу зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полях зустрічі глав МЗС країн Альянсу в Туреччині.

Про це Сибіга написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі глава МЗС подякував Рютте і НАТО в цілому за підтримку та обговорив "інтенсивну дипломатичну діяльність цього тижня".

"Я поінформував про подальшу відмову Росії підтримати режим припинення вогню та про атаки вздовж лінії фронту, що тривають. Ми скоординували зусилля для просування значущого мирного процесу", – додав Сибіга.

Good meeting with @SecGenNATO to thank for his and NATO’s support and discuss this week’s intensive diplomacy. I informed about Russia’s continued refusal to accept a ceasefire and ongoing attacks along the frontline. We coordinated efforts to advance a meaningful peace process. pic.twitter.com/1jZ4O6GDH0 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 14, 2025

Сибіга перебуває у Туреччині, де в ці дні в Анталії проходить неформальна зустріч міністрів країн НАТО. Він уже зустрівся з турецьким візаві Хаканом Фіданом.

Президент Володимир Зеленський напередодні повідомив, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля Владімір Путін погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.

За день до потенційних переговорів у Стамбулі щодо російсько-української війни Кремль не називає склад російської делегації.