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Сибіга скоординував зусилля щодо "мирного процесу" з генсеком НАТО

Новини — Середа, 14 травня 2025, 19:12 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в середу зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полях зустрічі глав МЗС країн Альянсу в Туреччині.

Про це Сибіга написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі глава МЗС подякував Рютте і НАТО в цілому за підтримку та обговорив "інтенсивну дипломатичну діяльність цього тижня".

"Я поінформував про подальшу відмову Росії підтримати режим припинення вогню та про атаки вздовж лінії фронту, що тривають. Ми скоординували зусилля для просування значущого мирного процесу", – додав Сибіга.

Сибіга перебуває у Туреччині, де в ці дні в Анталії проходить неформальна зустріч міністрів країн НАТО. Він уже зустрівся з турецьким візаві Хаканом Фіданом.

Президент Володимир Зеленський напередодні повідомив, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля Владімір Путін погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.

За день до потенційних переговорів у Стамбулі щодо російсько-української війни Кремль не називає склад російської делегації.

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Сибіга Рютте
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