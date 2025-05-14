Стармер вперше прокоментував підпал свого будинку

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на підпал свого будинку на півночі Лондона, про який стало відомо 12 травня.

Заяву британського прем’єра наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

Заява Стармера, зроблена під час щотижневих запитань прем'єр-міністру у британському парламенту, стала його першим публічним коментарем з моменту, коли стало про підпал.

За його словами, нещодавні підпали об'єктів, пов'язаних із ним, є "нападом на всіх нас, на демократію і цінності, які ми відстоюємо".

Британський парламент засудив ці зловмисні дії, зокрема лідерка консерваторів Кімі Баденох назвала їх "абсолютно неприйнятними".

Слідчі у боротьбі з тероризмом, які ведуть розслідування, оскільки воно стосується прем'єр-міністра, також вивчають зв'язки між підпалом автомобіля в четвер поблизу будинку Стармера та іншим підпалом у неділю біля будинку поблизу, який був переобладнаний під квартири і з яким прем’єр має зв'язки.

"Основним напрямком розслідування є встановлення зв'язку між цими пожежами, оскільки обидва приміщення та автомобіль раніше були пов'язані з однією і тією ж відомою публічною особою", – зазначили в поліції.

Колишній будинок Стармера вже привертав увагу протестувальників у минулому. Минулого року троє пропалестинських активістів були заарештовані та звинувачені в порушенні громадського порядку після того, як розгорнули біля будівлі банер, покритий червоними відбитками рук.

Зазначимо, 12 травня пожежна бригада Лондона прибула на виклик за адресою на півночі Лондона, де розташований будинок Стармера, близько 01:30 ранку.

Пожежу швидко загасили, внаслідок інциденту було пошкоджено вхід до будинку, але потерпілих серед людей немає. Поліція почала розслідування.

Згодом стало відомо, що поліція заявила, що затримала 21-річного чоловіка за підозрою в підпалі у зв'язку з пожежею в будинку, пов'язаному з "публічною особою, яка обіймає високу посаду".

На час премʼєрства Стармер разом із сімʼєю живе на Даунінг-стріт, 10, як і його попередники. Свій будинок на півночі Лондона з чотирма спальнями він здає в оренду.