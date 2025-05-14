Німецька "подруга Путіна" програла суд проти соціологів, яким закидала упередженість

Лідерка ультралівої партії "Альянс Сари Вагенкнехт" (АСВ) програла в суді проти соціологічного інституту Forsa, який звинуватила в публікації занижених рейтингів її політсили.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Welt.

На наступний день після виборів до Бундестагу в лютому 2025 року, на яких АСВ не подолала 5-відсотковий бар'єр, Вагенкнехт заявила про нібито маніпуляції результатами опитувань до голосування.

Вона стверджувала, що рейтинг АСВ на рівні 3% було "встановлено" менш ніж за 48 годин до виборів, і це "був не прогноз результатів виборів, а цілеспрямована акція з маніпулювання виборчою поведінкою".

Оскільки у своїх коментарях лідерка Альянсу Сари Вагенкнехт згадала інститут Forsa, той подав до суду.

Нині Берлінський земельний суд підтримав соціологів і заборонив Вагенкнехт повторювати звинувачення проти Forsa. В іншому разі їй загрожує штраф у розмірі 250 тисяч євро.

Сару Вагенкнехт називають "подругою Путіна" через її проросійські погляди. Зокрема, вона пропонувала свій "мирний план" для України, який полягав у тому, що Захід припинив би поставки зброї Києву, якби глава РФ "погодився на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".

АСВ на виборах до Бундестагу не вистачило менш як 10 тисяч голосів для подолання виборчого барʼєра, тож партія не полишає спроб оскаржити результати в судах.