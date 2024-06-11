Майбутній головнокомандувач армії Литви підтримав загальний призов

Бригадний генерал Раймундас Вайкшнорас, висунутий президентом Литви Гітанасом Науседою на посаду головнокомандувача армії, заявив, що він підтримує загальний призов.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у Сеймі, повідомляє LRT.

За його словами, для впровадження загального призову потрібна інфраструктура, полігони, інструктори. Втім, зазначив він, Вільнюс може збільшити кількість молодих призовників, таким чином збільшуючи резерв.

"Як кандидат, я підтримую загальний призов, але це має відбуватися поступово", – сказав Вайкшнорас.

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Він також підкреслив, що посилення потенціалу збройних сил країни має бути збалансованим, забезпечуючи функціонування всіх оперативних бойових систем.

Серед інших завдань, згаданих бригадним генералом, – взаємодія з воєнізованою Стрілецькою спілкою та надання допомоги місцевим органам влади й цивільним установам у підготовці до надзвичайних ситуацій.

Згідно з указом Науседи про призначення нового головнокомандувача армії, який президент підписав минулого тижня, бригадний генерал замінить на посаді генерала Вальдемараса Рупшиса 24 липня.

Як провладні, так і опозиційні депутати заявили, що підтримують кандидатуру Вайкшнораса

Міністерство національної оборони Литви ще минулого року підготувало пропозицію реформи призову, але вона викликала опір через те, що передбачала альтернативну службу для студентів університетів. Тому це положення виключили.

Як уточнює LRT, зміни до закону набудуть чинності у 2026 році.

Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив за запровадження в Литві загального призову.

Водночас прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що обговорення питання про обов'язковий призов жінок до армії слід відкласти на пізніший термін.