Будущий главнокомандующий армии Литвы поддержал всеобщий призыв

Бригадный генерал Раймундас Вайкшнорас, выдвинутый президентом Литвы Гитанасом Науседой на должность главнокомандующего армии, заявил, что он поддерживает всеобщий призыв.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в Сейме, сообщает LRT.

По его словам, для внедрения всеобщего призыва нужна инфраструктура, полигоны, инструкторы. Впрочем, отметил он, Вильнюс может увеличить количество молодых призывников, таким образом увеличивая резерв.

"Как кандидат, я поддерживаю всеобщий призыв, но это должно происходить постепенно", – сказал Вайкшнорас.

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Он также подчеркнул, что усиление потенциала вооруженных сил страны должно быть сбалансированным, обеспечивая функционирование всех оперативных боевых систем.

Среди других задач, упомянутых бригадным генералом, – взаимодействие с военизированным Стрелковым союзом и оказание помощи местным органам власти и гражданским учреждениям в подготовке к чрезвычайным ситуациям.

Согласно указу Науседы о назначении нового главнокомандующего армии, который президент подписал на прошлой неделе, бригадный генерал заменит на посту генерала Вальдемараса Рупшиса 24 июля.

Как провластные, так и оппозиционные депутаты заявили, что поддерживают кандидатуру Вайкшнораса

На прошлой неделе Сейм Литвы окончательно одобрил реформу призыва в армию, которая предусматривает, что молодежь будут призывать сразу после окончания школы – это решение поддержал 81 депутат.

Министерство национальной обороны Литвы еще в прошлом году подготовило предложение реформы призыва, но оно вызвало сопротивление из-за того, что предусматривало альтернативную службу для студентов университетов. Поэтому это положение исключили.

Как уточняет LRT, изменения в закон вступят в силу в 2026 году.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил за введение в Литве всеобщего призыва.

В то же время премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что обсуждение вопроса об обязательном призыве женщин в армию следует отложить на более поздний срок.