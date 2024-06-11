Австрійські ультраправі хочуть створення в ЄС посади комісара з "реміграції"

Генеральний секретар ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ) Крістіан Хафенекер заявив, що після перемоги на виборах до Європейського парламенту його політсила хоче номінувати від Австрії комісара з питань "реміграції".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF.

На пресконференцїі 11 червня Хафенекер заявив, що вважає дивним наміри Австрійської народної партії, яка зазнала "найбільш нищівної поразки" на євровиборах, висунути свого кандидата до Єврокомісії від імені країни.

На думку генерального секретаря FPÖ, партія "першою перетнула фінішну лінію" і тому має на це право. Хафенекер запропонував кандидатуру Сюзанни Фюрст на посаду "комісара з питань реміграції".

Реклама:

Такої посади в Єврокомісії не існує, а її назва відсилає до поширюваної білими націоналістами теорії змови про так званого корінного білого населення Європи небілими мігрантами.

Номінація комісара від Австрії – нині цю роль виконує Йоганнес Ган – є відповідальністю федерального уряду і вимагає більшості голосів у нижній палаті парламенту.

Останнім часом у коаліції Австрійської народної партії (ÖVP) та "Зелених" виникли розбіжності щодо цього питання: останні не хочуть дотримуватися умов коаліційної угоди, згідно з якою саме ÖVP повинна мати право пропонувати кандидатуру австрійського комісара ЄС.

Нагадаємо, у сусідній Німеччині заяви австрійського націоналіста Мартіна Зеллнера про необхідність "реміграції" викликали хвилю протестів по всій Німеччині і вдарили по рейтингах ультраправої "Альтернативи для Німеччини".