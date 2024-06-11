Австрийские ультраправые хотят создания в ЕС должности комиссара по "ремиграции"

Генеральный секретарь ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) Кристиан Хафенекер заявил, что после победы на выборах в Европейский парламент его политсила хочет номинировать от Австрии комиссара по вопросам "ремиграции".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

На пресс-конференции 11 июня Хафенекер заявил, что считает странным намерения Австрийской народной партии, которая потерпела "наиболее сокрушительное поражение" на евровыборах, выдвинуть своего кандидата в Еврокомиссию от имени страны.

По мнению генерального секретаря FPÖ, партия "первой пересекла финишную черту" и поэтому имеет на это право. Хафенекер предложил кандидатуру Сюзанны Фюрст на должность "комиссара по вопросам ремиграции".

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Такой должности в Еврокомиссии не существует, а ее название отсылает к распространяемой белыми националистами теории заговора о так называемом коренном белом населении Европы небелыми мигрантами.

Номинация комиссара от Австрии – сейчас эту роль выполняет Йоханнес Хан – является ответственностью федерального правительства и требует большинства голосов в нижней палате парламента.

В последнее время в коалиции Австрийской народной партии (ÖVP) и "Зеленых" возникли разногласия по этому вопросу: последние не хотят соблюдать условия коалиционного соглашения, согласно которому именно ÖVP должна иметь право предлагать кандидатуру австрийского комиссара ЕС.

Напомним, в соседней Германии заявления австрийского националиста Мартина Зеллнера о необходимости "ремиграции" вызвали волну протестов по всей Германии и ударили по рейтингам ультраправой "Альтернативы для Германии".