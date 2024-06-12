У Німеччині під час пошуків зниклої української дівчинки у лісі знайли тіло

У вівторок у лісі біля німецького міста Дебельн у Саксонії знайшли тіло – це сталось під час масштабних пошуків дев'ятирічної українки Валерії, яка 3 червня зникла безвісти дорогою в школу.

Про це повідомило видання Bild, пише "Європейська правда".

Близько 14:30 поліцейський виявив тіло у лісовій зоні приблизно за три кілометри від будинку родини Валерії. До того у цьому районі майже не проводили обшуків, тож у вівторок там організували масштабну пошукову операцію. Свідки раніше повідомляли, що чули крики про допомогу в лісі.

Поліція поки що не підтверджує, чи це тіло української дівчинки.

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"Наразі ми з'ясовуємо, чи є загибла особа дев'ятирічною дівчинкою з Дебельна, яку розшукували до цього часу. Нашим першочерговим завданням є збір доказів на місці, де було знайдено тіло", – заявив речник поліції у відповідь на запит видання.

Місце знахідки огородили. Поліція оголосила про проведення пресконференції в середу в другій половині дня.

Дівчинка з Дніпропетровщини живе в Німеччині з матір'ю з 2022 року. Її батьки розлучені, а батько Валерії служить на українському фронті.

Востаннє дев'ятирічну дівчинку бачили дорогою до школи в Дебельні в понеділок минулого тижня, однак вона туди так і не дійшла.

Правоохоронці почали розслідування проти школи, яка із запізненням повідомила про відсутність дівчинки на уроках. Про те, що Валерія зникла, повідомила її мати після того, як дівчинка не повернулася додому у звичний час.

Нагадаємо, 11 червня у німецькому місті Франкфурт-на-Майні 41-річна українка отримала поранення внаслідок нападу на неї афганця з ножем.