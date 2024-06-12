В Германии во время поисков пропавшей украинской девочки в лесу нашли тело

Во вторник в лесу возле немецкого города Дебельн в Саксонии нашли тело – это произошло во время масштабных поисков девятилетней украинки Валерии, которая 3 июня пропала без вести по дороге в школу.

Об этом сообщило издание Bild, пишет "Европейская правда".

Около 14:30 полицейский обнаружил тело в лесной зоне примерно в трех километрах от дома семьи Валерии. До этого в этом районе почти не проводили обысков, поэтому во вторник там организовали масштабную поисковую операцию. Свидетели ранее сообщали, что слышали крики о помощи в лесу.

Полиция пока не подтверждает, что это тело украинской девочки.

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"Сейчас мы выясняем, является ли погибшая особа девятилетней девочкой из Дебельна, которую разыскивали до сих пор. Нашей первоочередной задачей является сбор доказательств на месте, где было найдено тело", – заявил представитель полиции в ответ на запрос издания.

Место находки огородили. Полиция объявила о проведении пресс-конференции в среду во второй половине дня.

Девочка из Днепропетровской области живет в Германии с матерью с 2022 года. Ее родители разведены, а отец Валерии служит на украинском фронте.

Последний раз девятилетнюю девочку видели по дороге в школу в Дебельне в понедельник на прошлой неделе, однако она туда так и не дошла.

Правоохранители начали расследование против школы, которая с опозданием сообщила об отсутствии девочки на уроках. О том, что Валерия исчезла, сообщила ее мать после того, как девочка не вернулась домой в обычное время.

Напомним, 11 июня в немецком городе Франкфурт-на-Майне 41-летняя украинка получила ранения в результате нападения на нее афганца с ножом.