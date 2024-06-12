В Минобороны Британии проанализировать ситуацию в Часовом Яру, который пытаются захватить россияне.

Об этом говорится в ежедневном обзоре разведывательного сообщества Минобороны Великобритании о российско-украинской войне, пишет "Европейская правда".

Как говорится в сводке, российские сухопутные войска, вероятно, достигли ограниченного прорыва в восточный пригород Часового Яра, что примерно в 8 км к западу от Бахмута.

Они также, вероятно, взяли под контроль Ивановское – село к юго-востоку от Часового Яра.

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"Сообщается об ожесточенных боях в городских районах, в которых Вооруженные силы Украины противостоят продвижению российских сухопутных войск. Российские войска, вероятно, остаются на восточной стороне канала, который проходит через город и является препятствием для их продвижения", – говорится в обзоре.

Очень вероятно, что российские сухопутные войска применяют пехоту для зачистки пригорода, и что уровень потерь среди российских войск является высоким, отметили в МО Великобритании.

Кроме того, Вооруженные силы Украины сообщают об артиллерийском штурме города с использованием термобарических боеприпасов.

Часов Яр, вероятно, представляет ценность для России из-за его стратегического расположения на плато, а также из-за его исторического использования в качестве логистического узла для Вооруженных сил Украины, указано в обзоре.

В одном из предыдущих обзоров британская разведка оценила новые меры РФ в попытке защитить Крымский мост.

Британские аналитики предполагают, что удары Украины по паромной переправе россиян в оккупированном Крыму возле Керчи серьезно усложнили им логистику, в частности военного назначения.