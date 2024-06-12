США расширили вторичные санкции против России

Министерство финансов США 12 июня объявило о расширении механизма, который предусматривает наложение вторичных санкций – то есть ограничений на лиц, сотрудничающих с уже подсанкционными лицами, – в отношении России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

В положении Минфина США было расширено определение "военно-промышленной базы России", под которую теперь подпадают все подсанкционные лица, в частности российские банки ВТБ Банк и Сбербанк России.

"Россия переориентировала свою экономику и направила все учреждения своего правительства на поддержку своих позорных военных усилий. Иностранным финансовым учреждениям грозят санкции за продолжение содействия транзакциям, связанным с российской военно-промышленной базой", – говорится в сообщении.

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Отдельно американское Министерство финансов уточнило, что санкции распространяются на пять российских банков – "Промсвязьбанк", "Внешэкономбанк", Сбербанк России, "ВТБ Банк" и "ВТБ Капитал Холдинг", а также их зарубежные представительства, как бы они ни назывались.

Параллельно Минфин США совместно с Министерством торговли ввел меры для ограничения доступа военно-промышленной базы России к ІТ-консалтинговым и проектным услугам, а также ІТ-поддержке и облачным сервисам.

Напомним, что в конце прошлого года США ввели санкционный механизм против иностранных финансовых учреждений, которых обнаружат причастными к поставкам в Россию подсанкционных военных товаров.

Это существенно повлияло на денежные потоки между РФ и такими странами, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.