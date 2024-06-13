У Франції ультраправий Земмур звинуватив у "зраді" свою соратницю, племінницю Ле Пен

Засновник крайньої правої французької партії "Реконкіста" Ерік Земмур звинуватив у "зраді" свою соратницю Маріон Марешаль, племінницю відомої правої політикині Марін Ле Пен, після її заклику об’єднати зусилля з "Нацоб’єднанням" для більшого успіху ультраправих на виборах.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У середу Марешаль виступила із закликом до прихильників партії підтримувати "єдиних кандидатів від коаліції правих" на дострокових парламентських виборах та розкритикувала засновника партії Земмура за те, що він хоче, аби кандидати від "Реконкісти" змагалися з "Нацоб’єднанням" Ле Пен.

Земмур назвав заяви своєї соратниці, яка очолювала список партії на євровиборах, "зрадою" і сказав, що це його дуже образило.

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"Марешаль вибила якісь кілька нещасних місць для своїх друзів і свого клану у "Нацоб’єднанні"… Активісти агітували за неї, донатили для неї, і тут вона за якісь 48 годин викидає їх, наче старі шкарпетки", – обурився Земмур.

Він вважає, що племінниця Ле Пен таким чином "самовигналася" з партії.

"Маріон Марешаль сама себе виключила з цієї партії, яку вона завжди зневажала, і йде у "родинний табір", їй хочеться бути зі своїми", – заявив Земмур.

Це вже друга політсила, де за останні дні однопартійці пересварилися між собою на тлі емоційної підготовки до дострокових виборів після рішення президента Франції розпустити парламент.

Перед цим розкол стався у лавах правих "Республіканців" – лідера партії Еріка Сіотті менш як за добу вигнали з партії після пропозиції альянсу Ле Пен.

Нагадаємо, Макрон розпустив парламент Франції 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент. Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур).

Соцопитування свідчать, що ультраправі мають усі шанси виграти дострокові вибори, але без абсолютної більшості. Макрон заявив, що не піде з посади у разі перемоги ультраправих.

Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".