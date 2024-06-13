Недовольство немцев правящей коалицией достигло рекордно высокого уровня

В Германии недовольство избирателей правящей коалицией достигло рекордно высокого уровня на фоне неудачных для правительственных партий выборов в Европарламент.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, который обнародовал телеканал ZDF, сообщает Reuters.

Из 1 334 респондентов исследования, проведенного 10-12 июня, 71% заявили, что недовольны работой правительства, по сравнению с 66% в мае.

Около 51% опрошенных высказались за досрочные выборы, в то же время 66% все еще верят, что коалиция продержится до конца своего срока полномочий в следующем году.

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Эти результаты свидетельствуют о недовольстве немцев падением уровня жизни в крупнейшей экономике Европы на фоне борьбы правительства с энергетическим кризисом, вызванным захватнической войной РФ против Украины, и последствиями пандемии COVID-19.

Ранее в правительстве Германии заявили, что не планируют проведение досрочных парламентских выборов, несмотря на низкие результаты коалиционных партий на выборах в Европарламент.

Все три партии в коалиции Олафа Шольца в федеральном правительстве Германии – социал-демократы, "Зеленые" и "свободные демократы" – показали не самые лучшие результаты на евровыборах, что отражает разочарование избирателей правительством.

Лидер немецкой консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) и глава правительства Баварии Маркус Зёдер призвал к скорейшему проведению досрочных национальных парламентских выборов.

О последних выборах в Европарламент читайте в статье Европа идет вправо. Что означают результаты евровыборов и почему они стали историческими