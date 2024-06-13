Греция закрыла еще больше туристических объектов из-за длительной жары

Греция закрыла древнейшие туристические объекты в Афинах в четверг из-за экстремально высоких температур.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Кроме Акрополя, расположенного на скалистом холме с видом на столицу, другие близлежащие туристические объекты также были закрыты в четверг днем из-за температуры до 43 градусов по Цельсию.

Многие начальные школы и детские сады по всей стране были закрыты, чтобы защитить учеников от жары, которая, как ожидается, спадет в субботу.

Реклама:

Пожарные, которые потушили несколько лесных пожаров в среду, остаются в состоянии повышенной готовности, поскольку ожидают сильного ветра в нескольких частях страны.

Накануне Греция ограничила допуск туристов к Акрополю и отменила занятия в школах из-за экстремально высоких температур.

В этом июне в Греции уже фиксировали лесные пожары, повышенную пожарную опасность объявляли еще в апреле.

В прошлом году пожары на острове Родос сорвали там туристический сезон и заставили эвакуироваться тысячи туристов, которым теперь предлагают приехать отдохнуть бесплатно. Греция после того дополнительно повысила готовность чрезвычайных служб.