В НАТО рассказали, как России удается пополнять огромные потери

В НАТО заявили, что сейчас Россия сохраняет численное превосходство над Украиной в боеприпасах, личном составе и технике.

Как сообщает "Европейская правда" из Брюсселя, об этом рассказал чиновник Североатлантического альянса на условиях анонимности.

По его словам, у России есть возможности ежемесячно набирать до 30 тысяч новых военнослужащих.

"Они (россияне. – Ред.), вероятно, набирают около 30 тысяч новых военнослужащих ежемесячно, поэтому они, вероятно, могут продолжать покрывать свои огромные потери", – отметил чиновник.

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В то же время он добавил, что сейчас оккупационным войскам РФ все еще не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного проведения крупных наступательных операций.

"И российское командование сейчас пытается организовать и поддерживать моральный дух", – отметил чиновник.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что с начала полномасштабного вторжения по меньшей мере 350 тысяч российских военных были убиты или ранены.

По оценке британской разведки, общее количество российских потерь убитыми и ранеными с начала полномасштабной войны, вероятно, достигло 500 тысяч человек.

Данные Генштаба по состоянию на 13 июня свидетельствуют, что потери российских оккупационных войск составляют 522 810 человек.