Розвідка Британії: Втрати Росії у війні досягли 500 тисяч осіб

За оцінкою британської розвідки, загальна кількість російських втрат вбитими і пораненими з початку повномасштабної війни, ймовірно, досягла 500 тисяч осіб.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії щодо російсько-української війни 31 травня, повідомляє "Європейська правда".

Як відзначили британські оглядачі, у 2024 році російські втрати залишилися на високому рівні, і в травні середні втрати російського особового складу становили понад 1200 осіб на день – це найвищий показник з початку повномасштабної війни.

Підвищений рівень втрат, найімовірніше, є відображенням виснажливого наступу Росії, який та продовжує вести на широкому фронті.

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Дуже ймовірно, що більшість російських військ отримують лише обмежену підготовку, і вони не здатні проводити складні наступальні операції, оцінюють у британському Міноборони. Як наслідок, Росія застосовує дрібномасштабні, але витратні хвильові атаки, намагаючись послабити українську оборону.

Росія продовжує набирати додаткові сили для підтримки такого підходу. Однак потреба в постійному поповненні особового складу на передовій майже напевно і надалі обмежуватиме здатність Росії формувати підрозділи з більш високим рівнем боєздатності.

Між тим 30 травня дипломат представництва Великої Британії при ОБСЄ Анкур Нараян заявив, що втрати російських сил перевищили 465 тисяч військових.

Генштаб Збройних Сил України 31 травня називав число втрат російських сил у понад 507 тисяч.

Згідно з оцінками НАТО, станом на квітень загальні втрати російських сил за час повномасштабних бойових дій в Україні становили понад 350 тисяч.