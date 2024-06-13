Нидерланды анонсировали поставку Украине 152-мм снарядов на 350 млн евро

Украина получит снаряды калибра 152 мм на сумму более 350 миллионов евро, которые будут выделены из Международного фонда по поддержке Украины (IFU).

Об этом 13 июня объявило Министерство обороны Нидерландов, пишет "Европейская правда".

В нидерландском оборонном ведомстве отметили, что точное количество 152-мм снарядов и время доставки не будут сообщать из соображений безопасности.

"Но это один из крупнейших заказов IFU от международной оружейной промышленности", – добавили там.

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Минобороны Нидерландов указывает, что в рамках предыдущих поставок Украина получала преимущественно 155-мм снаряды для гаубиц, но она также имеет много 152-мм пушек.

International Fund for Ukraine – это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Великобритании, в который также входят Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Исландия, Литва и Швеция.

Эти девять стран в целом внесли в IFU более миллиарда евро, из них Нидерланды внесли 125 миллионов евро.

Как сообщалось, в феврале президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел 800 тысяч снарядов для поставки в Украину в государствах за пределами ЕС и НАТО, при этом речь шла о боеприпасах калибром 122 мм и 155 мм.

"Чешская инициатива" сможет обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц.

Больше о ней читайте в статье "Европейской правды".