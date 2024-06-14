Франція і США спробують зупинити ескалацію між "Хезболлою" та Ізраїлем 

Сполучені Штати, Франція та Ізраїль домовилися співпрацювати, щоб активізувати зусилля з просування дорожньої карти, представленої Парижем на початку цього року, аби розрядити напруженість між "Хезболлою" та Ізраїлем.

Про це заявив у четвер президент Франції Емманюель Макрон, його цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Франція і США протягом останніх місяців працювали над тим, щоб спробувати розрядити напруженість. Париж направив письмові пропозиції обом сторонам, спрямовані на припинення погіршення ситуації на кордоні між Ліваном та Ізраїлем.

"Зі Сполученими Штатами ми домовилися про принцип тристоронньої (контактної групи), Ізраїль, США і Франція, щоб просуватися по дорожній карті, яку ми запропонували, і ми будемо робити те ж саме з ліванською владою", – сказав Макрон журналістам в кулуарах саміту G7 в Італії.

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"Хезболла", яка виключає припинення бойових дій до припинення вогню між Ізраїлем і ісламістським бойовим угрупованням ХАМАС в Газі, заявила, що в четвер запустила ракети і озброєні дрони по дев'яти ізраїльських військових об'єктах. Це призвело до ескалації бойових дій на південному кордоні Лівану другий день поспіль.

Високопоставлений французький посадовець заявив, що Сполученим Штатам і Франції необхідно терміново активізувати свої зусилля з огляду на небезпечну ескалацію.

Сполучені Штати занепокоєні тим, що бойові дії на ізраїльсько-ліванському кордоні можуть перерости у повномасштабну війну.

Раніше Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти п'ятьох людей, пов'язаних із фінансовим радником "Хезболли" Хасаном Мукалледом, який допомагає угрупованню ухилятись від економічних обмежень Заходу.