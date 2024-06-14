В Естонії опозиція хоче відставки прем'єрки через проблеми з бюджетом на боєприпаси

Естонська опозиція закликала до відставки прем’єрки Каї Каллас після того, як високопоставлений посадовець Міністерства оборони подав у відставку через проблеми з бюджетом на озброєння.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Канцлер Міністерства оборони Кусті Сальм подав у середу у відставку. Він пояснив відставку тим, що уряд не зміг вирішити проблему потреби країни витратити щонайменше 1,6 млрд євро на боєприпаси для подолання критичного дефіциту.

За словами Сальма, він і генерал Мартін Херем, який залишає посаду глави Сил оборони, неодноразово пропонували уряду збільшити запаси боєприпасів, але безрезультатно.

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На урядовій пресконференції в четвер Кая Каллас прокоментувала, що ні вона, ні уряд не заслуговують на такі звинувачення. Каллас стверджує, що дізналася про новини щодо нестачі фінансування з преси.

"Ми читали про це в пресі. Ми запитали і Кусті Сальма, і Мартіна Херема про те, що ми прочитали в пресі, і міністр фінансів сів і розробив план", – сказала прем'єрка.

"Ці звинувачення перебільшені, і я не розумію, чому їх висувають. Ми не змогли провести дебати, щоб поставити ті ж питання", – додала Каллас.

Але Урмас Рейнсалу, лідер опозиційної партії "Ісамаа", звинуватив Каллас у брехні на пресконференції і закликав до її відставки.

"Правда полягає в тому, що це вже обговорювалося в уряді рік тому, коли військові поради керівника Сил оборони Естонії були свідомо відхилені урядом", – сказав Рейнсалу.

"Чесний посадовець подав би у відставку, щоб попередити нас. У відповідь на бездіяльність уряду протягом року прем’єрка збрехала, що прочитала про занепокоєння Сальма в газеті", – підкреслив Рейнсалу.

Популярність Каллас різко впала через скорочення бюджету в державному секторі і поширене серед населення відчуття, що вона більше зосереджена на можливій майбутній позиції в НАТО або ЄС, ніж на внутрішній політиці.

Ім'я Каллас було серед найбільш обговорюваних кандидатур на заміну іспанця Жозепа Борреля на чолі Європейської служби зовнішніх справ.

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