В Эстонии оппозиция хочет отставки премьера из-за проблем с бюджетом на боеприпасы

Эстонская оппозиция призвала к отставке премьера Каи Каллас после того, как высокопоставленный чиновник Министерства обороны подал в отставку из-за проблем с бюджетом на вооружение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Канцлер Министерства обороны Кусти Сальм подал в среду в отставку. Он объяснил отставку тем, что правительство не смогло решить проблему потребности страны потратить не менее 1,6 миллиарда евро на боеприпасы для преодоления критического дефицита.

По словам Сальма, он и генерал Мартин Херем, который покидает пост главы Сил обороны, неоднократно предлагали правительству увеличить запасы боеприпасов, но безрезультатно.

Реклама:

На правительственной пресс-конференции в четверг Кая Каллас прокомментировала, что ни она, ни правительство не заслуживают таких обвинений. Каллас утверждает, что узнала о новостях о недостатке финансирования из прессы.

"Мы читали об этом в прессе. Мы спросили и Кусти Сальма, и Мартина Херема о том, что мы прочитали в прессе, и министр финансов сел и разработал план", – сказала премьер-министр.

"Эти обвинения преувеличены, и я не понимаю, почему их выдвигают. Мы не смогли провести дебаты, чтобы задать те же вопросы", – добавила Каллас.

Но Урмас Рейнсалу, лидер оппозиционной партии "Исамаа", обвинил Каллас во лжи на пресс-конференции и призвал к ее отставке.

"Правда заключается в том, что это уже обсуждалось в правительстве год назад, когда военные советы руководителя Сил обороны Эстонии были сознательно отклонены правительством", – сказал Рейнсалу.

"Честный чиновник подал бы в отставку, чтобы предупредить нас. В ответ на бездействие правительства в течение года премьер солгала, что прочитала о беспокойстве Сальма в газете", – подчеркнул Рейнсалу.

Популярность Каллас резко упала из-за сокращения бюджета в государственном секторе и распространенного среди населения ощущения, что она больше сосредоточена на возможной будущей позиции в НАТО или ЕС, чем на внутренней политике.

Имя Каллас было среди самых обсуждаемых кандидатур на замену испанцу Жозепу Боррелю во главе Европейской службы внешних действий.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".