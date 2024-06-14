Южная Корея говорит, что КНДР могла отправить России до 5 млн артснарядов

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея отправила в Россию контейнеры, которые могут вместить почти 5 миллионов артиллерийских снарядов.

Об этом Шин Вон Сик рассказал в интервью Bloomberg News, пишет "Европейская правда".

По его словам, Сеул зафиксировал не менее 10 тысяч морских контейнеров, которые могут содержать до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов и которые из Северной Кореи отправили в Россию.

"Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Северной Кореей в сфере безопасности, особенно в сфере военных поставок, таких как артиллерийские снаряды, которые необходимы для того, чтобы получить шанс на победу", – сказал Шин Вон Сик.

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Он также сообщил, что Северная Корея отправила десятки баллистических ракет, чтобы помочь Путину в войне против Украины.

В обмен на боеприпасы Россия прислала Северной Корее технологии, которые помогут ей развернуть сеть спутников-шпионов, а также обычные вооружения, такие как танки и самолеты.

По сообщению южнокорейской газеты DongA Ilbo, Путин посетит Северную Корею на следующей неделе. Эта поездка станет его первым визитом с июля 2000 года и вызовет беспокойство со стороны США и их партнеров относительно поставок оружия, которые помогли Кремлю в его войне против Украины.

Количество боеприпасов, присланных Северной Кореей после встречи Путина и Кима в России в сентябре, вероятно, значительно превысило те, что были отправлены США и Европейским Союзом Украине. Европейский Союз пообещал прислать Украине один миллион артиллерийских снарядов до конца года.

В феврале в Сеуле заявляли, что Россия могла получить от КНДР до 3 млн артиллерийских снарядов.