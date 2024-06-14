У Польщі перехопили пів мільйона пачок контрабандних сигарет з РФ: знайшли у білоруського водія 

Польські митники у Підляському воєводстві перехопили великий вантаж контрабандних цигарок з Росії, які спробували ввезти з території Литви під виглядом вантажу яєць.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Польські митники виявили контрабандний вантаж на кордоні Литви з Польщею. Згідно з документами, 35-річний водій фури з громадянством Білорусі перевозив яйця. Проте перевірка вантажу сканерами показала, що вміст не відповідає задекларованому.

Всередині машини виявилися 520 тисяч пачок сигарет російського виробництва орієнтовною вартістю 8 млн польських злотих (1,8 млн євро).

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Водія заарештували на три місяці, за свідоме перевезення такої контрабанди йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Раніше цього року польські митники повідомляли також про спроби незаконного ввезення відходів.

Нагадаємо, на півдні Італії нещодавно перехопили велику партію кокаїну, яку називають однією з найбільших за останні роки.