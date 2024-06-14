Сейм Польщі розширив можливості голосування поштою для всіх виборців

У п'ятницю Сейм Польщі прийняв поправку до Виборчого кодексу, яка вводить можливість голосування поштою для всіх виборців у країні та за кордоном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Onet.

Згідно з чинним законодавством, заочним голосуванням можуть користуватись люди зі значним або середнім ступенем інвалідності, а також люди, яким на день голосування виповнилося 60 років. При цьому голосування поштою для цих людей можливе лише в межах країни.

Поправка, яку у п'ятницю схвалив Сейм, розширює право голосувати поштою на президентських виборах, виборах до Сейму, Сенату та Європейського парламенту на всіх виборців – як вдома, так і за кордоном.

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На виборах до місцевих органів влади голосувати поштою зможуть лише виборці з обмеженими можливостями та ті, кому на день виборів виповнилося 60 років.

На всіх виборах люди, які перебувають на карантині, зможуть проголосувати заочно.

Поправка також подовжує час очікування іноземних голосів до 48 годин.

Тепер зміни повинен розглянути Сенат.

Нагадаємо, Молдова нещодавно створила можливість для діаспори голосувати на виборах поштою.

У травні стало відомо, що "Венеційка" на запит Молдови оцінить закон про голосування поштою для діаспори.