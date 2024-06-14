Сейм Польши расширил возможности голосования по почте для всех избирателей

В пятницу Сейм Польши принял поправку в Избирательный кодекс, которая вводит возможность голосования по почте для всех избирателей в стране и за рубежом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Onet.

Согласно действующему законодательству, заочным голосованием могут пользоваться люди со значительной или средней степенью инвалидности, а также люди, которым на день голосования исполнилось 60 лет. При этом голосование по почте для этих людей возможно только в пределах страны.

Поправка, которую в пятницу одобрил Сейм, расширяет право голосовать по почте на президентских выборах, выборах в Сейм, Сенат и Европейский парламент на всех избирателей – как дома, так и за рубежом.

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На выборах в местные органы власти голосовать по почте смогут только избиратели с ограниченными возможностями и те, кому на день выборов исполнилось 60 лет.

На всех выборах люди, которые находятся на карантине, смогут проголосовать заочно.

Поправка также продлевает время ожидания иностранных голосов до 48 часов.

Теперь изменения должен рассмотреть Сенат.

Напомним, Молдова недавно создала возможность для диаспоры голосовать на выборах по почте.

В мае стало известно, что "Венецианка" по запросу Молдовы оценит закон о голосовании по почте для диаспоры.