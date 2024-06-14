На кордоні з Білоруссю пошкодили польську санітарну машину
У селі Дубичі Церковні в Підляському воєводстві Польщі військова санітарна машина була пошкоджена "важким предметом", який невідомий кинув з території Білорусі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Головне командування Війська Польського.
Як зазначають польські військові, "наші солдати щодня стикаються з агресією".
"У районі Дубичів Церковних військова санітарна машина була пошкоджена важким предметом, кинутим невідомою особою з території Білорусі. На щастя, ніхто не постраждав", – додали там, не вказавши інших подробиць.
Дубичі Церковні – село, розташоване в Гайнівському повіті Підляського воєводства, недалеко від кордону з Білоруссю.
Останнім часом ситуація на білорусько-польському кордоні знову загострилася, сутички мігрантів з прикордонниками стаються регулярно.
28 травня в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні група з близько 50 іноземців кидала в бік польських патрулів гілки та каміння. Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон один з них завдав ножового поранення польському військовому, який згодом помер у лікарні.
10 червня польський уряд підтримав пропозицію Міністерства внутрішніх справ і адміністрації про утворення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю.
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