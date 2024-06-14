На границе с Беларусью повредили польскую санитарную машину

В селе Дубичи Церковные в Подляском воеводстве Польши военная санитарная машина была повреждена "тяжелым предметом", который неизвестный бросил с территории Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Главное командование Войска Польского.

Как отмечают польские военные, "наши солдаты ежедневно сталкиваются с агрессией".

"В районе Дубичей Церковных военная санитарная машина была повреждена тяжелым предметом, брошенным неизвестным лицом с территории Беларуси. К счастью, никто не пострадал", – добавили там, не указав других подробностей.

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Дубичи Церковные – село, расположенное в Гайновском повете Подляского воеводства, недалеко от границы с Беларусью.

В последнее время ситуация на белорусско-польской границе снова обострилась, столкновения мигрантов с пограничниками происходят регулярно.

28 мая в районе пограничной заставы в селе Дубичи Церковные группа из около 50 иностранцев бросала в сторону польских патрулей ветки и камни. Во время попытки мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному, который впоследствии скончался в больнице.

10 июня польское правительство поддержало предложение Министерства внутренних дел и администрации о создании временной буферной зоны на границе с Беларусью.

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