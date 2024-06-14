В партии Шольца призывают срочно заказать 123 танка Leopard для Бундесвера

Семь политиков парламентской фракции Социал-демократической партии Германии, к которой принадлежит канцлер Олаф Шольц, призывают министра финансов Кристиана Линднера и министра обороны Бориса Писториуса как можно быстрее закупить 123 боевых танка Leopard 2A8 для немецкой армии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel со ссылкой на текст обращения.

Сейчас Министерство обороны Германии заказало у производителя KMW/KNDS только 18 танков Leopard 2A8, которые должны заменить военную помощь Украине. Рамочное соглашение с KMW/KNDS предусматривает возможность поставки еще 105 танков на сумму 2,4 миллиарда евро.

По мнению представителей СДПГ, федеральное правительство должно воспользоваться этой возможностью, "чтобы обеспечить безопасность планирования промышленности и одновременно обеспечить потребности немецкой армии".

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По расчетам подписантов, в случае немедленного решения Бундесвер может получить все 123 Leopard 2A8 уже к 2030 году – это помогло бы оснастить боевую бригаду, которая будет размещаться в Литве, и поставить больше танков в Украину.

На прошлой неделе представители партий правительственной коалиции Германии призвали производителя оружия Rheinmetall оказать большую поддержку украинской армии в обслуживании немецкой военной техники, чем раньше.

Параллельно, напомним, Министерство обороны Германии планирует значительно усилить резерв Бундесвера, который должен насчитывать до 60 тысяч мужчин и женщин.