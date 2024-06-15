Британія, Німеччина та Франція спільно засудили нарощування ядерної програми Ірану

Уряди Великої Британії, Німеччини та Франції 15 червня спільно засудили Іран у зв’язку з черговими кроками для нарощування ядерного потенціалу.

Текст спільної заяви є в розпорядженні "Європейської правди".

Три європейські держави заявили, що Іран продовжує "вихолощувати" ядерну угоду 2015 року, яка передбачала обмеження Тегераном ядерної програми в обмін на зняття частини санкцій – і підписантами якого вони є.

Берлін, Лондон і Париж звернули увагу на останні дані Міжнародного агентства з атомної енергії, згідно з якими Іран планує ввести в експлуатацію додаткові центрифуги на своїх ядерних майданчиках у Фордо і Натанзі.

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"Це рішення є подальшою ескалацією іранської ядерної програми, яка несе в собі значні ризики розповсюдження", – наголосили Британія, Німеччина та Франція.

Вони закликали Іран повернутись до виконання "ядерної угоди" та наголосили, що будуть і далі вживати дипломатичних кроків, аби не дозволити Тегерану розробити ядерну зброю.

Як відомо, в межах угоди 2015 року, від якої тодішній президент США Дональд Трамп відмовився у 2018 році, Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій.

Трамп знову ввів санкції США проти Ірану, що призвело до відновлення Тегераном раніше заборонених ядерних робіт і відродило побоювання США, Європи та Ізраїлю, що Іран може прагнути до створення ядерної бомби. Іран заперечує наявність таких амбіцій.

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