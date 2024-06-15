Зеленський зустрівся з президенткою Грузії на полях Саміту миру

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі на полях Глобального саміту миру у Швейцарії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента.

Зеленський розповів Зурабішвілі про російські удари по енергетичній системі України.

Лідери обговорили двосторонню співпрацю та безпекові виклики й наголосили, що для їхніх країн європейська інтеграція є безальтернативною.

Реклама:

Фото: Офіс президента

"Я впевнений, що настане той день, коли Україна та Грузія будуть у Євросоюзі – разом і назавжди", – сказав Зеленський.

Саломе Зурабішвілі, яка представляє Грузію на Саміті миру, часто висловлює позицію, протилежну партії влади "Грузинська мрія".

Грузинська влада не раз звинувачувала український уряд і країни Заходу в закликах до відкриття "другого фронту" на території Грузії і часто критикує керівництво України після початку повномасштабнго російського вторгнення.

Нещодавно Міністерство закордонних справ України засудило чергову недружню заяву Кобахідзе, який назвав Україну "країною, що обвалилась", і не побачив винних у смертях десятків тисяч цивільних.

Грузинський прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе також казав, що опоненти грузинської влади хочуть "українізації Грузії".