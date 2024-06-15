Зеленский встретился с президентом Грузии на полях Саммита мира

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили на полях Глобального саммита мира в Швейцарии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе президента.

Зеленский рассказал Зурабишвили о российских ударах по энергетической системе Украины.

Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и вызовы безопасности и отметили, что для их стран европейская интеграция является безальтернативной.

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ФОТО: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

"Я уверен, что наступит тот день, когда Украина и Грузия будут в Евросоюзе – вместе и навсегда", – сказал Зеленский.

Саломе Зурабишвили, которая представляет Грузию на Саммите мира, часто выражает позицию, противоположную партии власти "Грузинская мечта".

Грузинские власти не раз обвиняли украинское правительство и страны Запада в призывах к открытию "второго фронта" на территории Грузии и часто критикуют руководство Украины после начала полномасштабного российского вторжения.

Недавно Министерство иностранных дел Украины осудило очередное недружественное заявление Кобахидзе, который назвал Украину "обвалившейся страной" и не увидел виновных в смертях десятков тысяч гражданских.

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе также говорил, что оппоненты грузинской власти хотят "украинизации Грузии".