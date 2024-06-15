Кулеба с Боррелем обсудили прогресс Украины на пути в ЕС и поставки оружия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с Высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем на полях Глобального саммита мира в Швейцарии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в X (Twitter).

Глава украинского МИД поблагодарил Борреля за его успешные усилия и успешные усилия ЕС, направленные на поощрение стран со всего мира принять участие в Саммите мира.

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"Мы оба приветствовали принятие переговорной рамки, которая открыла путь к практическому началу переговоров о вступлении Украины в ЕС", – добавил он.

Кулеба с Боррелем также скоординировали усилия, направленные на увеличение и ускорение поставок оружия в Украину, "с упором на системы противовоздушной обороны и боеприпасы".

With Ukraine’s great friend, EU diplomacy chief @JosepBorrellF.



I thanked Josep for all of his and the EU's successful efforts to encourage countries from all over the world to attend the Summit.



We both welcomed the adoption of the Negotiating Framework, which opened the path… pic.twitter.com/LuJXXQW15e – Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 15, 2024

Напомним, накануне постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы.

Решение послов ЕС означает, что 25 июня, как и планировалось, состоится межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств".

Но после заверений, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.

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