Кулеба с Боррелем обсудили прогресс Украины на пути в ЕС и поставки оружия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с Высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем на полях Глобального саммита мира в Швейцарии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в X (Twitter).

Глава украинского МИД поблагодарил Борреля за его успешные усилия и успешные усилия ЕС, направленные на поощрение стран со всего мира принять участие в Саммите мира.

"Мы оба приветствовали принятие переговорной рамки, которая открыла путь к практическому началу переговоров о вступлении Украины в ЕС", – добавил он.

Кулеба с Боррелем также скоординировали усилия, направленные на увеличение и ускорение поставок оружия в Украину, "с упором на системы противовоздушной обороны и боеприпасы".

