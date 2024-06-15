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Кулеба с Боррелем обсудили прогресс Украины на пути в ЕС и поставки оружия

Новости — Суббота, 15 июня 2024, 18:55 — Олег Павлюк

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с Высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем на полях Глобального саммита мира в Швейцарии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в X (Twitter).

Глава украинского МИД поблагодарил Борреля за его успешные усилия и успешные усилия ЕС, направленные на поощрение стран со всего мира принять участие в Саммите мира.

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"Мы оба приветствовали принятие переговорной рамки, которая открыла путь к практическому началу переговоров о вступлении Украины в ЕС", – добавил он.

Кулеба с Боррелем также скоординировали усилия, направленные на увеличение и ускорение поставок оружия в Украину, "с упором на системы противовоздушной обороны и боеприпасы".

Напомним, накануне постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы.

Решение послов ЕС означает, что 25 июня, как и планировалось, состоится межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств". 

Но после заверений, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.

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Кулеба Боррель
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