У лавах естонських правоконсерваторів EKRE стався розкол: з’явиться ще одна партія 

В Естонії політики, які вийшли або були виключені з правоконсервативної EKRE через конфлікти всередині політсили, вирішили створити свою правоконсервативну партію.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Минулого тижня з лав естонських правоконсерваторів EKRE – найбільш популістської та євроскептичної серед провідних політичних партій Естонії – виключили багатьох політиків через тривалі суперечки всередині партії. Лідер EKRE Мартін Хельме заявив, що той вівторок став "одним з найгірших днів" для партії за всю її історію.

"Принципові розбіжності, які тривалий час були у керівництві партії щодо того, якою має бути наша політична платформа і як її реалізовувати, врешті призвели до того, що йти далі разом стало неможливо", – заявив він.

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За словами Хельме, основні розбіжності стосувалися моделі управління всередині партії – частина політиків хотіли більш широкого обговорення рішень і розосередження відповідальності, а також – певного коригування політичної лінії, щоб зробити партію більш "прийнятною" для політичних опонентів і мати більші шанси потрапити в коаліцію. Хельме та більшість не погодилися, вважаючи, що потрібно "зберігати принциповість" і що це важливо для виборців.

15 червня екс-партійці EKRE, які залишили лави партії, зібралися у Пайде та оголосили, що створюють нову партію – "Естонські націоналісти і консерватори" (ERK). Одними з ключових діячів у новій політсилі будуть депутат Європарламенту Яак Мадісон, депутати Рійгікогу (парламенту Естонії) Яак Валге і Хенн Пиллуаас.

На суботній зустрічі політики домовились про розробку програмних позицій та символіки нової політсили, установчий з’їзд планують на 29 червня у Тарту.

Тим часом EKRE у неділю влаштувала свій з’їзд, де буде обирати правління і керівника партії.

За результатами виборів до Європарламенту EKRE отримала дещо менше голосів, аніж "Партія реформ" прем'єрки Каї Каллас, партія буде мати у законодавчому органі ЄС один мандат.

Нагадаємо, минулого тижня у Франції на тлі емоційної підготовки до дострокових виборів розсварилися праві "Республіканці" – через готовність їхнього лідера до альянсу з партією Ле Пен, а ультраправий Ерік Земмур образився на свою соратницю, племінницю Марін Ле Пен, та виключив її зі своєї партії.