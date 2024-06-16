В рядах эстонских правоконсерваторов EKRE произошел раскол: появится еще одна партия

В Эстонии политики, которые вышли или были исключены из правоконсервативной EKRE из-за конфликтов внутри политсилы, решили создать свою правоконсервативную партию.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе из рядов эстонских правоконсерваторов EKRE – наиболее популистской и евроскептической среди основных политических партий Эстонии – исключили многих политиков из-за наростающих разногласий внутри партии. Лидер EKRE Мартин Хельме заявил, что тот вторник стал "одним из худших дней" для партии за всю ее историю.

"Принципиальные разногласия, которые долгое время были в руководстве партии относительно того, какой должна быть наша политическая платформа и как ее реализовывать, в конце концов привели к тому, что идти дальше вместе стало невозможно", – заявил он.

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По словам Хельме, основные разногласия касались модели управления внутри партии – часть политиков хотели более широкого обсуждения решений и рассредоточения ответственности, а также – определенной корректировки политической линии, чтобы сделать партию более "приемлемой" для политических оппонентов и иметь большие шансы попасть в коалицию. Хельме и большинство не согласились, считая, что нужно "сохранять принципиальность" и что это важно для избирателей.

15 июня экс-партийцы EKRE, которые покинули ряды партии, собрались в Пайде и объявили, что создают новую партию – "Эстонские националисты и консерваторы" (ERK). Одними из ключевых деятелей в новой политсиле будут депутат Европарламента Яак Мадисон, депутаты Рийгикогу (парламента Эстонии) Яак Валге и Хенн Пиллуаас.

На субботней встрече политики договорились о разработке программных позиций и символики новой политсилы, учредительный съезд планируют на 29 июня в Тарту.

Тем временем EKRE в воскресенье устроила свой съезд, где будет избирать правление и руководителя партии.

По результатам выборов в Европарламент EKRE получила несколько меньше голосов, чем "Партия реформ" премьера Каи Каллас, партия будет иметь в законодательном органе ЕС один мандат.

Напомним, на прошлой неделе во Франции на фоне эмоциональной подготовки к досрочным выборам рассорились правые "Республиканцы" – из-за готовности их лидера к альянсу с партией Ле Пен, а ультраправый Эрик Земмур обиделся на свою соратницу, племянницу Марин Ле Пен, и исключил ее из своей партии.