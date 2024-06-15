Мелоні іронічно прокоментувала "мирний план" Путіна: Схоже на пропаганду

Італійська прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні відкинула набір ультиматумів росіянина Путіна, які він висунув для "мирних переговорів" з Україною.

Про це вона сказала на пресконференції за підсумками саміту G7 в Італії 15 червня, пише "Європейська правда".

На думку Мелоні, "пропозиції" Путіна – "це радше пропаганда, ніж справжня, обґрунтована пропозиція для переговорів".

Вона нагадала, що Росія в односторонньому порядку анексувала українські регіони, які повністю не контролює.

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"Якщо Путін каже, що готовий сісти за стіл переговорів, якщо Україна вИзнає анексію і вторгнення й поступиться частиною своєї території – я не думаю, що це буде обґрунтована пропозиція", – констатувала прем’єрка Італії.

"І буде важко стверджувати, що Україна має вийти з України, аби мати змогу сісти за стіл переговорів. Це скидається на вправляння в пропаганді", – додала вона, назвавши слова Путіна "формою свідомої маніпуляції".

У п'ятницю глава Кремля Владімір Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Міністерство закордонних справ України заявило, що своїм так званим ультиматумом для початку "мирних переговорів" Путін має на меті зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський порівняв пропозицію Путіна з діями нацистської Німеччини.