Мелони: мир не должен быть капитуляцией, как предлагает Путин

Премьер Италии Джорджия Мелони подчеркнула, что мир для Украины не должен означать капитуляцию, как это себе до сих пор представляют в Кремле, и такое "мирное урегулирование" было бы опасным прецедентом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в своем выступлении на втором дне Глобального саммита мира в Швейцарии.

"Уважаемые коллеги, "мир" – это не означает капитуляция, как, похоже, предлагает президент Путин в своих последних заявлениях. Это не так. Смешивание понятия мира с подчинением установило бы опасный прецедент для всех", – подчеркнула премьер Италии.

В субботу она также комментировала озвученные главой Кремля "условия переговоров" и отметила, что это больше похоже на пропаганду, чем реальное предложение.

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Джорджия Мелони отметила, что союзники должны продолжать усилия для максимальной поддержки Украины и отметила, что последний саммит G7 под председательством Италии, по ее мнению, обеспечил достаточно мощные решения – в частности об использовании замороженных активов РФ в пользу Украины.

"Дорогой Владимир (к Зеленскому – Ред.), сегодня хочу вам сказать, что вы можете продолжать рассчитывать на нас – столько, сколько будет необходимо... Мы собираем сделать все возможное для того, чтобы мирное свободное будущее для Украины стало реальностью", – заявила Мелони.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что предложения, которые предусматривают уступки со стороны Украины и "умиротворение агрессора", нельзя считать альтернативными мирными планами.

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