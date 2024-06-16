Кулеба: Придется говорить с РФ, но мы не позволим ей язык ультиматумов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву придется разговаривать с Москвой, однако ей не позволят говорить на языке ультиматумов.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал журналистам во второй день Глобального саммита мира в Швейцарии, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Украина прекрасно понимает, что наступит момент, когда надо будет говорить с Россией.

"Но наша позиция очень четкая: мы не позволим России говорить на языке ультиматумов, как она говорит сейчас", – отметил Кулеба.

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Глава МИД указал, что пятничный ультиматум лидера РФ Владимира Путина "никакого аппетита на саммите не вызвал, потому что все понимают, что это было сделано с одной простой целью – создать такую себе пиар-волну накануне саммита".

Он отметил, что разведка в РФ "работает неплохо". По его словам, она доложила, что поскольку "Саммит мира будет большим и успешным, РФ хотела его чем-то перебить".

"Использовали политическое ядерное оружие в лице Путина, пришлось ему лично пытаться сбить наш саммит. Ему это не удалось, поэтому серьезного отношения к его предложениям нет", – убежден Кулеба.

Министр иностранных дел подчеркнул, что РФ допустила "две фундаментальные ошибки – язык ультиматумов и вторая, что это за требование, чтобы суверенная страна оставила собственную суверенную территорию?!".

Глава МИД подчеркнул, что участники Саммита не рассматривали никаких альтернативных планов по достижению мира в Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на согласование плана достижения справедливого мира в Украине, который позволит "зафиксировать реальное окончание войны" на следующем Саммите мира.

Как известно, Россия не участвует в конференции в Швейцарии, называя мероприятие предвзятым, а страну, которая его будет принимать, – "откровенно враждебной".

Но в ОП ранее подтвердили, что Украина готова к приглашению на второй саммит мира представителя России, которому представят согласованный большинством государств мира "общий план".

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